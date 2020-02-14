Эксперты высоко оценили состояние городского хозяйства Москвы

14.02.2020, 14:37, Разное

Еще 600 километров будет реконструировано. Это позволит снизить износ сетей на 1,5%, доведя резерв мощностей по всем видам инженерных сетей до 20%.

Городское хозяйство сохранит запас прочности и продолжит планомерно развиваться в последующие годы, подчеркнули на заседании. Благодаря совместным усилиям правительства Москвы и столичных сетевых компаний «Мосводоканал», «Мосгаз», «Мосэнерго», «МОЭК» и другим в столице появилось свыше 1600 километров новых инженерных сетей, а более 650 км были реконструированы.

«Анализируя состояние инфраструктуры крупнейших городов России, нельзя не отметить передовые показатели Москвы, – сообщил «Рамблеру» генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. – Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры по итогам 2019 года идет с опережением планов. Заметно внимание властей к обеспечению ее бесперебойной и безаварийной работы».

В течение 2020 года к московским электросетям подключат множество новых объектов. В планах властей – реконструкция более 270 километров кабельных линий и строительство около 1140 километров линий электропередач. Реконструкция предстоит электроподстанциям «Летово» и «Лесная», а также кабельно-воздушным линиям «Фили-Ходынка» и «Кожухово-Южная». Модернизация пройдет на электроподстанциях «Борисово», «Некрасовка», «Менделеево» и «Эра».

Также к электричеству подключат 111 строящихся по программе реновации домов и завершат работы по подключению объектов МЦД-1 и МЦД-2 общей мощностью 50,9 МВт.

«Для современной Москвы очень важен вопрос энергоэффективности электро– и теплосистемы, хоть Москва – это большой мегаполис, и в нем такие проблемы решать куда проще, чем в других регионах, но решения в области энергоэффективности все равно актуальны и необходимы, – рассказал «Московскому Комсомольцу» директор Центра изучения мировых энергетических рынков НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин. – По программе реновации дома заменяют на новые, идут целые программы ремонта, в рамках которого происходит комплексное утепление домов, ведутся плановые работы на всех теплоэлектростанциях. Есть оборудование, есть графики замены – где это возможно, переходят на когенерацию, когда одновременно производится электроэнергия и тепло, соответственно, КПД таких станций максимален. К счастью, у Москвы есть на это финансовые ресурсы, которые позволяют совершать определенный технологический прогресс, это, конечно, плюс».

Не менее масштабные задачи реализуют и в системе теплоснабжения. К ней планируется подключить 13 новых станций метрополитена и шесть транспортно-пересадочных узлов. Также теплом обеспечат более чем 70 объектов социального назначения – медицинские и образовательные учреждения, административные здания и прочее.

«Если мы говорим о Москве, то в сравнении с сопоставимыми мегаполисами, крупнейшими городами все, что связано с тепло– и водоснабжением и электроснабжением, находится на достаточно высоком уровне», – прокомментировала «Газете.Ру» исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

«С точки зрения обеспечения Москвы энергией, теплом особых проблем нет, потому что у нас достаточно хорошие ресурсы в части прежде всего газа, есть достаточно электроэнергетических мощностей, и нет никаких рисков, что завтра мы останемся без света или тепла, – рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин «Аргументам и Фактам». – Здесь все устойчиво. Можно посмотреть на опыт других стран: в США, Латинской Америке случалось, что целые регионы отключали из-за веерных аварий. Энергосистема Москвы от этого защищена, и устойчивость работы системы растет».