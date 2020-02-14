Выкрикнувший «АУЕ» на вечеринке силовиков тюменец решил засудить СМИ

14.02.2020, 14:37, Новости дня

Директор охранного предприятия Денис Девкин сообщил о намерении подать в суд на СМИ после публикации видео, на котором он выкрикивает лозунг «АУЕ» на вечеринке тюменских силовиков.

Девкин в комментарии телеканалу «360» возмутился тем, что его приравнивают «к какому-то преступнику». Пресса, по его словам, «размазала» эту историю.

«У меня была судимость, она погашена. Юридически я не судим. Я директор охранного предприятия», – сообщил он.

«Я всю жизнь теперь буду отвечать за этот ролик, или что? Я не имею права за столом ни с кем сидеть? Времена Сталина наступили?» – задается вопросами Девкин.

Ранее сообщалось, что в тюменской полиции началась «внутренняя ревизия» после появления в Сети видео с вечеринки правоохранителей, участники которой выкрикивали «АУЕ» и «Жизнь ворам!».



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