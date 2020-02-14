В Красноярском крае за взятку в крупном размере задержан прокурор Березовского района

14.02.2020, 14:32, Разное

По подозрению во взятке в крупном размере задержан прокурор Березовского района 35-летний Бекхан Аслаханов.

Все утро 14 февраля в Березовке поселке в восточном пригороде Красноярска – проходили следственные действия, посетителей в здание не пускали. В центральном аппарате СК проинформировали, что ГСУ СК РФ возбудило дело в отношении Бекхана Аслаханова по признакам преступления (получение взятки в крупном размере),его брата Алихана Аслаханова (посредничество во взяточничестве), а также других лиц.

По данным следствия, 21 мая прошлого года Аслаханов при посредничестве своего брата и других лиц получил от учредителя одного из коммерческих обществ взятку в сумме 500 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной фирмы.Подозреваемые задержаны.

Краевая прокуратура новость не комментирует. Это не первое задержание в ней в последнее время. В конце декабря 2019 года также по подозрению в получении взятки задержали и.о. прокурора Норильска 32-летнего Хаважа-Бауди Гутаева. Его арестовали на два месяца, до 23 февраля (с сохранением зарплаты на период следствия – по распоряжению прокурора Красноярского края Михаила Савчина). Дело ведет пятое следственное управление СК с дислокацией в Новосибирске.

А 7 февраля местные СМИ сообщили, что и прокурор Савчин подал в отставку.Эту новость ведомство также пока комментировать отказывается. Савчину 52 года, закончил Свердловский юридический институт, работал в Омске, с 2005-го по 2008-й – зампрокурора Свердловской области. Затем четыре года возглавлял прокуратуру Чечни, 13 января 2012 года указом главы Чечни награжден орденом Кадырова. В 2012-м Савчина назначили в Красноярск.

И Бекхан Аслаханов, и Хаваж-Бауди Гутаев попали в органы прокуратуры края после того, как ее возглавил бывший чеченский прокурор. Отец Хаважа Гутаева Ахмед Гутаев сейчас замглавы Березовского района, курирует в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. Ранее он занимал должность главы Шалинского района Чечни, затем министра финансов Чечни.

В Норильске также под стражу на два месяца отправлен еще один сын Ахмеда Гутаева и младший брат и.о. прокурора Норильска 28-летний Докка Гутаев, призер Красноярского края по смешанным единоборствам. Раньше он работал в МВД, затем – руководящий работник «Норильского никеля».Племянник березовского прокурора Зураб Аслаханов – старший помощник прокурора Сосноборска, города-спутника Красноярска.

Алексей Тарасов
Обозреватель

Источник: Новая газета



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