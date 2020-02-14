Названы 9 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

14.02.2020, 14:31, Разное

Такое «чудо техники», как СВЧ-печь, значительно облегчила жизнь современного человека, но вместе с тем до сих пор не утихают споры насчёт возможного вреда от пользования данным устройством. Однако имеются продукты, которые однозначно нельзя разогревать в микроволновке. Медики назвали 9 из них.
Прежде всего, это любая кисло-молочная продукция: помимо того, что могут испортиться её вкусовые качества, под воздействием микроволн будут уничтожены полезные для системы пищеварения человека бифидобактерии. Во-вторых, крайне не рекомендуется разогревать в СВЧ-печи зелень, так как она утратит все свои положительные свойства, а воздействие нитратов, наоборот, станет более выраженным. Нельзя отправлять в микроволновку грибы – их вообще лучше употреблять в пищу сразу после приготовления или же в дальнейшем есть в неразогретом виде, в противном случае разрушатся находящиеся в составе продукта белки. Употребив такое блюдо в пищу, человек будет чувствовать тяжесть в животе.

Нельзя разогревать в микроволновке яйца, так как воздействие СВЧ-печи высвободит токсины; говядину, потому что имеется риск повышения в ней уровня канцерогенов; куриное мясо, поскольку эффект будет то же, что и с грибами; картофель – крахмал распадётся, в результате чего после употребления такого продукта в пищу в теле станут откладываться жиры.

Не рекомендуют специалисты использовать микроволновку и для замороженных продуктов, особенно ягод, так как уничтожится до 60 процентов витамина С и иных полезных веществ. Это же относится и к брокколи: при разогреве в СВЧ-печи убиваются 97 процентов микроэлементов и витаминов данного продукта.

Ранее эксперты назвали 6 вещей в доме, которые могут приглушать сигнал Wi-Fi.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Специалисты Роскачества рассказали, как уберечься от мошенников, совершая покупки онлайн

01.02 / Назван ТОП-7 самых красивых игр для смартфонов

14.02 / Юлия Захарова в шоке от нового шоу Собчак на Первом канале

03.12 / Мнение: ФСБ начало зачистку Минздрава с Ростовской области

26.01 / Учёные из Великобритании назвали 5 сокращающих жизнь привычек

02.12 / «Устроим шоу, денег заработаем»: Никита Джигурда готов сразиться на ринге с Андреем Малаховым

26.12 / В Москве нашли погибшим пропавшего по пути в Тверь молодого мужчину

05.01 / В Xiaomi намерены перевести свои ноутбуки на процессоры AMD Ryzen 4000U

14.01 / В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году

28.12 / Сябитова станцевала тверк в новом эпизоде «Давай поженимся!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика