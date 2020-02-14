Названы 9 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

14.02.2020, 14:31, Разное

Такое «чудо техники», как СВЧ-печь, значительно облегчила жизнь современного человека, но вместе с тем до сих пор не утихают споры насчёт возможного вреда от пользования данным устройством. Однако имеются продукты, которые однозначно нельзя разогревать в микроволновке. Медики назвали 9 из них.

Прежде всего, это любая кисло-молочная продукция : помимо того, что могут испортиться её вкусовые качества, под воздействием микроволн будут уничтожены полезные для системы пищеварения человека бифидобактерии. Во-вторых, крайне не рекомендуется разогревать в СВЧ-печи зелень , так как она утратит все свои положительные свойства, а воздействие нитратов, наоборот, станет более выраженным. Нельзя отправлять в микроволновку грибы – их вообще лучше употреблять в пищу сразу после приготовления или же в дальнейшем есть в неразогретом виде, в противном случае разрушатся находящиеся в составе продукта белки. Употребив такое блюдо в пищу, человек будет чувствовать тяжесть в животе.

Нельзя разогревать в микроволновке яйца , так как воздействие СВЧ-печи высвободит токсины; говядину , потому что имеется риск повышения в ней уровня канцерогенов; куриное мясо , поскольку эффект будет то же, что и с грибами; картофель – крахмал распадётся, в результате чего после употребления такого продукта в пищу в теле станут откладываться жиры.

Не рекомендуют специалисты использовать микроволновку и для замороженных продуктов , особенно ягод, так как уничтожится до 60 процентов витамина С и иных полезных веществ. Это же относится и к брокколи : при разогреве в СВЧ-печи убиваются 97 процентов микроэлементов и витаминов данного продукта.

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