Биатлонист Никита Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира

14.02.2020, 14:31, Новости дня

В итальянской Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Стали известны имена спортсменов, которые будут представлять сборную РФ в мужском спринте.

Тренерский штаб сборной РФ определился с составом на спринт. На старт выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Евгений Гараничев. На участие в гонке претендовал также претендовал Эдуард Латыпов, но его решили поберечь до следующих стартов.

Медали в мужском спринте будут разыграны в субботу. Накануне прошла смешанная эстафета, а в пятницу на старт выйдут участницы гонки на 7,5 км.



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