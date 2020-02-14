Ученые нашли связь между количеством сексуальных партнеров и развитием рака

14.02.2020, 14:31, Разное

Ученые провели исследование и нашли связь между количеством сексуальных партнеров у человека и развитием рака. В результате выяснилось, те, у кого было больше десяти любовников, более подвержены риску возникновения онкологического заболевания.

В исследовании приняли участие 2537 мужчин и 3185 женщин старше пятидесяти лет, проживающих в Англии. Большая часть добровольцев находились в браке, употребляли алкогольные напитки один раз в неделю и не курили. Ученые попросили респондентов подсчитать количество партнеров, с которыми у них на протяжении жизни была сексуальная связь. При получении данных исследования учитывался социальный и экономический статус, состояние здоровья, возраст.

По итогам выяснилось, что люди у которых было более 10 сексуальных партнеров чаще болели онкологическими заболеваниями. Ученые предполагают, что них у всех в прошлом были хронические и венерические недуги. Респонденты с большим количеством любовников хотя бы один раз лечились от инфекций, передающихся половым путем. Известно, что вирус папилломы на 30% увеличивает риск развития рака шейки матки, лимфомы, саркомы.