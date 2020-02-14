Песков напомнил Зеленскому о «выборе в сторону мечты»

14.02.2020, 14:30, Новости дня

Иронично отнесся к идее Киева построить в Херсонской области город-сад для переселенцев из Крыма пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что строительство на Украине города мечты можно было бы только приветствовать.

"Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более 5 лет назад", — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Сады не заставят себя ждать, если Зеленский оставит прожектерство и начнет заниматься реальным строительством демократической и свободной Украины для всех без исключения ее граждан", — дал в Facebook совет член Совета Федерации Константин Косачев.

Города мечты и города-сады могут появиться только там, продолжил Косачев, где люди чувствуют себя свободно и в безопасности, говоря на родном языке и вспоминая свое героическое прошлое.

Построить город-сад для переселенцев с Крымского полуострова президент Украины Владимир Зеленский пообещал на своем сайте. При этом строительство начнется уже в 2020 году. Кроме того, на КПП "Чонгар" на границе с Крымом Киев намерен построить качественные дороги и обеспечить транспортное сообщение, а также создать там специальный хаб развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами границы.

Переданный в состав Украинской ССР в 1954 году Крымский полуостров вернулся в Россию после мартовского референдума 2014 года. Подавляющее большинство населения Севастополя и Крыма проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Их выбор был демократическим в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Киев продолжает считать Крымский полуостров своей территорией, при этом блокируя поставки его жителям воды и электроэнергии из Украины. Вопрос Крыма закрыт окончательно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.



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