Changes. Бибер выпустил первый альбом за пять лет

14.02.2020, 14:30, Новости дня

Канадский певец Джастин Бибер презентовал альбом Changes. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Он здесь. Changes сейчас вышел», – написал певец.

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It’s here. #CHANGES IS OUT NOW

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Фев 2020 в 9:01 PST

«Он по-прежнему остается одной из самых больших в мире поп-звезд, но этот приглушенный, потрясающе красивый альбом говорит о том, что Бибер больше не хочет доминирования в чартах», – написало издание The Guardian.

Пластинка состоит из 11 треков, три из которых записаны совместно с исполнителями Трэвисом Скоттом, Lil Dicky и Post Malone.

ВИДЕОАудио: Justin Bieber / YouTube

Это пятый альбом в дискографии Бибера. Предыдущий, Purpose, вышел в 2015 году.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

В марте 2019 года певец заявил, что ставит карьеру на паузу, чтобы разобраться со своими проблемами. «Сейчас я сосредоточен на устранении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как и у большинства из нас. Я займусь их решением, чтобы не развалиться», – написал он год назад в своем Instagram.

В декабре 2020 года Бибер объявил, что прерывает творческий отпуск и отправляется в концертный тур.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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