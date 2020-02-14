Онищенко объяснил, почему не носит маску

14.02.2020, 14:30, Новости дня

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко пошутил, что не видит в зале пресс-конференции ни одного коронавируса, поэтому не надевает медицинскую маску.

«Зачем же мне ее носить в кармане? Она же будет грязная… У меня нет повода надевать. Я вот так смотрю – ни одного коронавируса не вижу среди вас», – цитирует РИА «Новости» Онищенко. 

По его словам, россияне должны носить маски, особенно те, кто работает в торговле, общественном транспорте и метрополитене. Онищенко подчеркнул, что в 38 субъектах РФ превышен эпидемический порог.

«Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение – не идти в поликлинику, а вызвать на себя, чтобы не разносить. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите», – предупредил экс-глава Роспотребнадзора.

Также, по его словам, необходимо использовать дезинфицирующие средства. 

Ранее Онищенко заявил, что число заболевших коронавирусом не достигнет 60-80% мирового населения, как об этом написал ряд СМИ.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Сборная России готовится к хоккейному Евротуру без потерь

04.12 / В ОП поддержали заявление СПЧ о соразмерности наказания участникам незаконного митинга в Москве

23.01 / Раскрыта тайна «похищенных» с украинских кораблей унитазов

01.01 / В Лондоне порезали картину Пикассо «Бюст женщины»

15.01 / Курченко подал иск против Порошенко из-за включения в санкционный список СНБО

24.01 / Военным на базе ВМС США отдали приказ «бегите, прячьтесь, сражайтесь»

17.01 / Названы быстро разряжающие батарею смартфона приложения

28.01 / Эксперты выясняли, почему женщины не любят бородатых мужчин

04.02 / Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1930-х годов

02.12 / Психолог поддержал идею запрета детских сигарет и шампанского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика