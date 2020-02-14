Онищенко объяснил, почему не носит маску

14.02.2020, 14:30, Новости дня

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко пошутил, что не видит в зале пресс-конференции ни одного коронавируса, поэтому не надевает медицинскую маску.

«Зачем же мне ее носить в кармане? Она же будет грязная… У меня нет повода надевать. Я вот так смотрю – ни одного коронавируса не вижу среди вас», – цитирует РИА «Новости» Онищенко.

По его словам, россияне должны носить маски, особенно те, кто работает в торговле, общественном транспорте и метрополитене. Онищенко подчеркнул, что в 38 субъектах РФ превышен эпидемический порог.

«Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение – не идти в поликлинику, а вызвать на себя, чтобы не разносить. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите», – предупредил экс-глава Роспотребнадзора.

Также, по его словам, необходимо использовать дезинфицирующие средства.

Ранее Онищенко заявил, что число заболевших коронавирусом не достигнет 60-80% мирового населения, как об этом написал ряд СМИ.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.