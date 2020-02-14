«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

14.02.2020, 14:30, Новости дня

Делегация Белоруссии подписала в Санкт-Петербурге протокол между "Газпромом" и правительством республики о  цене газа для Белоруссии в 2020 году.

Документ подписал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко, сообщается в пресс-релизе российской компании. Во встрече принимал участие и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

В начале февраля по итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина была достигнута договоренность о сохранении цены на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год — 127 долларов за 1 тысячу кубических метров.

31 декабря 2019 года подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года. Поэтому цена 127 долларов за 1 тысячу кубических метров действовала только два месяца, а сейчас цена поставок газа сохраняется до конца года.  

В целом контракты на поставку российского газа в Белоруссию и его транзит через территорию республики действуют до конца 2020 года, но вопрос о цене оставался открытым.



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