Times — бывшая порнозвезда возвращается в итальянскую политику, чтобы побороться за пенсию

14.02.2020, 14:30, Новости дня

68-летняя Илона Сталлер, бывшая порнозвезда, сказала о возвращении в политику, пишет The Times. Она собирается с помощью своей партии побороться с правящим «Движением 5 звёзд», из-за инициатив которого её депутатская пенсия уменьшилась в три раза.



Reuters

Бывшая итальянская порнозвезда Илона Сталлер сказала о намерении с помощью основанной ею партии «Демократия, природа и любовь» побороться с правящим «Движением 5 звёзд» после того, как эта политсила урезала её пенсию, пишет The Times.

68-летняя Сталлер, которая также известна под псевдонимом Чиччолина и была, как отмечается в статье, самой знаменитой итальянской порнозвездой 1980-х годов, отнюдь не новый для политики человек.

После предвыборной кампании 1987 года, в ходе которой она появлялась топлес на митингах, её избрали в парламент в составе Радикальной партии Италии. Она была депутатом до 1991 года. Будучи парламентарием, она боролась за то, чтобы заключённым разрешили заниматься сексом с партнёрами, которые приходят их навестить, а также изъявила готовность переспать с Саддамом Хуссейном ради установления мира на Ближнем Востоке.

Когда она вышла на пенсию, то начала получать выплаты, полагавшиеся бывшим итальянским парламентариям — €3100 в месяц. Но позднее к её крайнему недовольству «Движение 5 звёзд» урезало эту сумму до €1000 в рамках кампании по борьбе с привилегиями для политиков.

«Я оскорблена этим неконституционным сокращением, — прокомментировала ситуацию Сталлер. — Я возвращаюсь в политику, чтобы обратить внимание на то, что эти политики сокращают пенсии экс-депутатов, сохраняя при этом собственную зарплату. Давайте урежем их зарплату вдвое».

Соучредитель партии «Демократия, природа и любовь» Лука ди Карло при этом заявил: «Новая партия Илоны бросит вызов ненависти, которую «Движение пяти звёзд» породило в отношении депутатов и сенаторов».

Эта политсила, как отмечается в статье, также будет бороться за сексуальные свободы.

Как напоминает издание, обещание «Движения 5 звёзд» разобраться с привилегиями для политиков помогло партии получить наибольшую поддержку избирателей в 2018 году. И хотя эта политсила с 2018 года и по сию пору входит в состав правительства, однако её популярность потихоньку падает. На этой неделе «Движение пяти звёзд» попытается повысить свою привлекательность с помощью акции протеста в Риме против сенаторов, пытающихся добиться возвращения былых пенсий для парламентариев.