Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

14.02.2020, 14:26, Новости дня

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО, на борту находились десять человек, двое оказались зажаты, сообщили в экстренных службах.

Об этом информирует РИА «Новости».



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