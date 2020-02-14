14.02.2020, 14:26, Новости дня
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО, на борту находились десять человек, двое оказались зажаты, сообщили в экстренных службах.
Об этом информирует РИА «Новости».
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14.02.2020, 14:26, Новости дня
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО, на борту находились десять человек, двое оказались зажаты, сообщили в экстренных службах.
Об этом информирует РИА «Новости».
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