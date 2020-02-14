В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое пациентов, двое из них вернулись

14.02.2020, 14:24, Новости дня

Боткинскую больницу Санкт-Петербурга в общей сложности самовольно покинули четверо пациентов, принудительно помещенных в карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на врачебные документы, которые были поданы в суд по делу Аллы Ильиной. Она 11 февраля сбежала из Боткинской больницы, взломав изолированный бокс.

Выяснилось, что в тот же день боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. Им всем поставили диагноз «угроза заражения другими инфекционными заболеваниями».

Как сообщили изданию в Роспотребнадзоре, двое из трех новых беглецов уже вернулись обратно в больницу.

17 февраля Петроградский районный суд рассмотрит административный иск главного санитарного врача города. Он требует вновь принудительно госпитализировать Аллу Ильину.

Ранее The Insider публиковал материал о том, как в России реагируют на новости о вирусе и готовятся к эпидемии: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.



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