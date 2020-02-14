Ученые рассказали о полезных свойствах соевого соуса

14.02.2020, 14:21, Разное

Ученые из Японии изучили влияние соевых бобов на организм человека и рассказали о полезных свойствах соевого соуса. Результаты исследований показали, что при регулярном употреблении блюд из соевых продуктов уменьшается риск преждевременной смерти.

Эксперты на протяжении пятнадцати лет анализировали данные о питании японских граждан в возрасте 45-74 лет. Специалисты тщательно изучили действие продуктов из соевых бобов на здоровье людей и продолжительность их жизни. В результате выяснилось, что при ежедневном употреблении данных продуктов повышается длительность жизни.

Чтобы минимизировать риск преждевременной смерти на 21-24%, нужно каждый день съедать от 26 до 50 грамм натто, темпе, пасты мисо, соевого соуса. Секрет полезных свойств последнего хранится в его составе – большое количество клетчатки, изофлавоноиды и калий. Именно эти компоненты снижают риск развития онкозаболеваний и заболеваний сердца. Любители японской кухни, как показывает практика, живут дольше.