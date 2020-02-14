Модель Тина Кунаки показала обнажённую фигуру на пляже в Бразилии

14.02.2020, 14:21, Разное

Итальянская модель Тина Кунаки на странице в Instagram поделилась результатом откровенной фотосессии, сделанной на пляже в Бразилии. 22-летняя знаменитость продемонстрировала обнажённую фигуру, вызвав массу восторженных отзывов подписчиков.

Весной минувшего в семье Тины Кунаки и французского актёра Венсана Касселя родился первенец – дочь Амазони. Модель очень быстро восстановила утраченные во время беременности формы, поэтому продолжает радовать поклонников откровенными снимками. В одной из недавних публикаций Кунаки обнародовала фото, на котором запечатлена на фоне живописной природы Бразилии сидящей на песке. В этот раз модель полностью обнажена, хотя и «не переступает» черту, прикрыв грудь руками.



В комментариях к посту большинство подписчиков оставляет, вместо слов, эмодзи в виде сердец и пламени, таким образом, вероятно, показывая своё отношение к несколько откровенному, но всё же достаточно «скромному» фото. Другие называют Тину Кунаки настоящей красавицей с «потрясающей фигурой».