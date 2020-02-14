Telegram ко Дню святого Валентина получил большое обновление

14.02.2020, 14:21, Разное

Команда одного из самых популярных в РФ мессенджеров Telegram порадовала пользователей в День святого Валентина большим обновлением. В приложении доработаны профили и появилась новая версия функции People Nearby 2.0, помогающей завести знакомства.
Разработчики поставили пользовательские профили в один ряд с наиболее функциональными секциями мессенджера. После обновления в информацию о человеке можно добавить в разных количествах фотографии, видео и ссылки. Теперь стало удобнее смотреть контент и переключаться между ним в профилях и чатах, нажимая на правый левый и правый края изображения.

После обновления People Nearby «цифровым экстравертам» предоставляется возможность завести знакомство и назначить свидание, открывая или нет (по желанию) свой профиль. Новым друзьям можно звонить, писать сообщения, посещать их страницу. Разработчики Telegram ко Дню влюбленных, кроме всего прочего, добавили новые эмодзи романтической тематики.



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