NYP — в США школьницы через суд требуют запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

14.02.2020, 14:21, Новости дня

Три старшеклассницы-легкоатлетки из Коннектикута подали федеральный иск с требованием запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, пишет The New York Post. По словам истцов, нечестно заставлять девочек соревноваться со спортсменами, являющимися «мальчиками, с биологической точки зрения».



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Три школьницы из американского штата Коннектикут подали иск в федеральный суд с требованием запретить спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, пишет The New York Post.

Иск был подготовлен консервативной НКО Alliance Defending Freedom («Союз за защиту свободы»). В документе указано, что в рамках программы спортивной организации штата Connecticut Interscholastic Athletic Conference (Школьная спортивная конференция Коннектикута) спортсмены, являющиеся «мальчиками, с биологической точки зрения», могут принимать участие в беговых соревнованиях наравне с девочками, с лёгкостью их обходят и тем самым лишают стипендий.

«Девочки должны состязаться друг с другом на равных. Нечестно заставлять их соревноваться с мальчиками, это порушит их мечты и уничтожит все возможности развития в спортивной карьере», — сказала адвокат Alliance Defending Freedom Кристина Холкомб.

Как отмечает The New York Post, Холкомб представляет в суде трёх старшеклассниц, выступающих в беговых соревнованиях, — Селину Сул, Челси Митчелл и Аланну Смит. Девушки утверждают, что их интересы пострадали, после того как в 2017 году местная Спортивная конференция разрешила «спортсменам с мужской анатомией» участвовать в женских соревнованиях. По словам адвоката, если раньше в 12 дисциплинах в женских соревнованиях по штату первые места занимали 9 разных девочек, то сегодня все титулы забрали себе две легкоатлетки, «рождённые мальчиками».

По словам Аланны Смит, дочери бывшего питчера Главной бейсбольной лиги Ли Смита, «биологическая несправедливость» в состязаниях между девочками и мальчиками «никуда не денется только потому, что кто-то верит в гендерную идентичность». Аланна подчёркивает, что своим иском девушки не пытаются критиковать чей-то «образ жизни», а просто хотят добиться «честных соревнований».

Школьная спортивная конференция Коннектикута пока изучает иск и настаивает, что действующая политика организации соответствует как законам на уровне штата, так и федеральным законам.

По данным The New York Post, в иске указаны имена двух конкретных спортсменок-трансгендеров, участвовавших в соревнованиях вместе с Сул, Митчелл и Смит, — Терри Миллер и Андрайи Йервуд. Обе заявили, что прекращать состязаться в беге не собираются.

«Я никогда не перестану быть собой! Никогда не перестану бегать! Надеюсь, что следующим поколениям молодых трансгендеров не придётся биться в тех же битвах, в которых пришлось мне», — цитирует издание Йервуд.

Газета напоминает, что Коннектикут — один из 17 штатов США, в которых старшеклассникам-трансгендерам разрешено участвовать в спортивных соревнованиях без каких-либо ограничений.