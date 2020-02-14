Das Erste — столкнувшись с эгоизмом крупных держав, Германия пытается сколотить альянс «середнячков»

14.02.2020, 14:21, Новости дня

Во времена, когда такие державы, как США, Китай и Россия, всё чаще действуют из эгоистических соображений, Германия пытается привлечь средние по весу государства в «альянс мультилатералистов» и развивать международное сотрудничество. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, пока эта идея не получила широкой поддержки, но Берлин попытается улучшить ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности.



Reuters

Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности, пишет немецкий телеканал Das Erste. Во времена «эгоцентричных бойцов-одиночек» в Вашингтоне, Москве и Пекине Германия пытается создать альянс сторонников политики, проводимой при коллективном участии многих стран.

Мир вышел из-под контроля, в нём действует право сильного — или, как сказала канцлер Ангела Меркель около трёх лет назад: «Времена, когда мы могли полностью положиться на других, давно прошли».

По версии телеканала, это довольно мягкая формулировка, скрывающая глубокое разочарование по поводу США и президента Трампа. Сюда же относится понимание того, что США, РФ и Китай борются за влияние, центры власти смещаются, соглашения по разоружению, торговле и климату становятся всё более шаткими, а международным правом всё чаще пренебрегают.

Однако Германия намерена бороться против этой тенденции при помощи «альянса мультилатералистов», продвигаемого, к примеру, министром иностранных дел страны Хайко Маасом, считает Das Erste. Маас хочет вместе с другими средними державами сделать ставку на общую торговлю: «Я считаю, что так называемые средние державы должны взять на себя ответственность — такие страны, как Канада, Япония, Австралия, Германия и многие другие. Мы выступаем за необходимость решения проблем этого мира и на международном уровне».

Таким образом, Берлин продвигает идею международного сотрудничества вместо самостоятельных инициатив отдельных стран в любой сфере, от защиты окружающей среды до перехода на цифровой формат данных и миграции. Однако есть ли шанс, что это сработает?

По мнению координатора немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера, альянс мультилатералистов — это хорошая идея. Однако, глядя на его участников, политик оценивает эту мысль скептически: «С нами канадцы, японцы — но если посмотреть на него в военном аспекте и в экономическом аспекте, это карлик».

Коллега Байера по ХДС Родерих Кизеветтер, между тем, предостерегает от того, чтобы делать ставку, в первую очередь, на экономическую мощь: «Мы должны развивать общую позицию и, возможно, также в большей степени выносить на передний план права человека и наши ценности, а не делать экономические преимущества основным приоритетом».

Приоритет альянса мультилатералистов был наиболее очевиден примерно полгода назад, когда Германия и Франция собрали на полях заседания Генассамблеи ООН более 50 стран, которые они хотели привести к одному общему курсу — против национализма и эгоизма крупных держав, напоминает немецкий телеканал.

Однако с тех пор в этой сфере мало что предпринималось, критикует эксперт партии свободных демократов по вопросам внешней политики Александр Граф Ламбсдорфф. «Ему нужен секретариат, ему нужны дипломаты, которые разрабатывают концепции, как мы можем укрепить права человека, как организовать контроль над вооружениями, как можно реформировать ООН, — заявил политик. — Всего этого я не вижу, а потому для нас альянс мультилатералистов господина Мааса — пока, скорее, пустые слова».

Представитель партии ХДС Кизеветтер критикует инициативу совсем по иному поводу, отмечает Das Erste: «Альянс для многосторонних отношений никто не понимает, но альянс для сплочённости, возможно, был бы более понятным». Впрочем, не так важно, как назвать эту инициативу — большого влияния на международном уровне она до сих пор не получила, заключает немецкий телеканал.