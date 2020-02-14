Мишустин поручил Минздраву сформировать список лекарств для лечения онкологии

14.02.2020, 14:19, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 марта сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам.

Кроме того, Мишустин поручил до 1 марта представить идеи о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре.

Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Также до 25 февраля Мишустин поручил представить в кабмин предложения по передаче Росздравнадзору обязанности мониторинга ассортимента лекарств. Самому Росздравнадзору поручено до 14 апреля провести анализ соответствия российских лекарств для онкобольных оригинальным препаратам.

Ранее в пятницу Мишустин заявил, что кабинет министров сделает все необходимое для обеспечения онкологических больных в РФ необходимыми медикаментами.

В январе эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.



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