В Эстонии призвали отказаться от «провокаций» по пограндоговору с Россией

14.02.2020, 14:19, Новости дня

Премьер Эстонии Юри Ратас должен убедить партнеров по коалиции отказаться от «провокационной риторики» по пограничному договору с Россией, так как территориальные претензии ряда парламентариев являются безответственными, заявили члены русскоязычного объединения Социал-демократической партии страны.

«Предъявление территориальных требований к РФ противоречит букве и духу заключенных шесть лет назад договоренностей и заводит в тупик процесс ратификации пограничного договора», – цитирует ТАСС заявление объединения.

Члены партии напомнили, что входящий в Консервативную народную партию спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас и вице-спикер законодательного органа, глава партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер заявили, что от РФ следует потребовать  возврата Печор и правого берега реки Нарвы.

Подобные заявления, по мнению Социал-демократов, могут серьезно навредить двусторонним отношениям Эстонии и России. Представители партии призвали Ратаса не допускать дальнейшего ухудшения между государствами, которые на данный период и так непростые.

«Да, наше правительство не поддерживает идею предъявления РФ территориальных претензий. Но председатель парламента Пыллуаас, который является в нашей стране вторым по значимости официальным лицом после президента, а также лидер одной из правящих партий Сеэдер своими разговорами о том, что РФ должна передать часть ее территорий обратно Эстонии, вызовут оживление у части избирателей Консервативной народной партии и (партии, – прим. ВЗГЛЯД) «Отечество», но при этом еще больше ухудшат отношения между нашими государствами», – подчеркивает глава русскоязычного объединения Кирилл Клаус.

«В связи с этим мы просим премьер-министра Юри Ратаса, который отвечает за работу правительства и за коалицию в целом, убедить своих партнеров отказаться от провокационной риторики, которая идет вразрез с внешней политикой Эстонии и тем самым вредит всем нам», – добавил он.

«До сих пор Эстония делала со своей стороны все необходимое, чтобы договор вступил в силу. Но из-за позиции Хелира-Валдора Сеэдера и Хенна Пыллуааса, согласно которой пограничного договора с Россией не может быть без возврата Печор, вся ответственность за провал процесса ратификации ляжет уже однозначно на Эстонию», – поясняет Клаус.

Напомним, в январе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, якобы действителен по настоящее время, в том числе и в вопросе границ между государствами.

Пыллуаас и ранее заявлял, что РФ «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. В Кремле назвали неприемлемым требование Пыллуааса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине, а также выясняла, почему от РФ требуют «вернуть 5% Эстонии».



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