Патрульные начали проверять, как водители уступают дорогу скорой помощи и спасателям

14.02.2020, 14:18, Новости дня

В Украине в течение двух недель будут продолжаться совместные профилактические отработки патрульной полиции, скорой помощи и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом 13 февраля рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщается на сайте МВД.

«Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорта и актуальность этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни», – сказал он.

Билошицкий добавил, что за несколько часов патрульные выписали 64 админматериала на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

За этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность – штраф в сумме 510 гривен (ч.3, ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях).