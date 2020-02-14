Белковский: РФ хочет показать, что «особый статус» ОРДЛО не легализуется, выборов нет, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен

14.02.2020, 14:18, Новости дня

Власти РФ хотят показать, что «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей не легализуется, выборов на оккупированных территориях Донбасса не проводится, поэтому разговор о передаче Украине контроля над государственной границей неуместен. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Станислав Белковский, комментируя инициативу РФ провести заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям.

«Россия хочет на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений по вине Украины. Мол, в первую очередь это все из-за Киева, а к Москве никак претензий быть не может. Но само выполнение «Минска» – это вопрос трактовки. Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов», – подчеркнул Белковский.

Он считает, что для выхода из замороженного конфликта на Донбассе необходимо подписать новые соглашения.

«Сами по себе Минские соглашения были изначально невыполнимыми. И для выхода из состояния замороженного конфликта нужен «Минск – 3″. Который отчасти содержал бы концепцию старых соглашений, но базировался бы на неких новых предпосылках. В частности, на изменений порядка тех или иных действий. Теоретически РФ может передать контроль над границей до юридической легализации ОРДЛО, но для этого нужно ставить вопрос о смягчении санкции США и Евросоюза», – сказал Белковский.

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений.

В МИД Украины отметили, что эта инициатива – «ожидаемый, традиционный и проверенный трюк» российской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен удерживаемыми лицами, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко, с российской – президент РФ Владимир Путин.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.