Названа причина конфликта в труппе МХАТа

14.02.2020, 14:12, Новости дня

Конфликт среди артистов МХАТ имени Горького возник не из-за того, что некоторым перестали давать роли, а потому, что часть актеров отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе использования мата на сцене, сообщил представитель театра Федор Кириллов.

Кириллов сообщил в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову, что суть конфликта «не в том, что артистов исключили из тех или иных спектаклей», передает ТАСС.

«Тех, кто подал иск, никто ниоткуда не исключал, за ними закреплены роли. Просто те, кто подал иск, не согласились со сменой творческой концепции МХАТ имени Горького, с новым прочтением тех произведений, которые ставят в театре, в том числе с использованием ненормативной лексики в спектаклях», – отметил он.

Ранее несколько актеров МХАТа потребовали взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию.

Речь идет о таких артистах, как Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н.

Истцы также потребовали признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра. Кроме того, артисты, подавшие иск, утверждают, что новое руководство театра не дает им ролей в спектаклях.

Напомним, в начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его предшественница Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.



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