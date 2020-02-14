Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

14.02.2020, 14:06, Новости дня

Большинство американских избирателей считает, что сын Джо Байдена не должен работать на украинскую газовую компанию, поскольку его отец руководил внешнеполитическими инициативами в стране, показали результаты опроса Politico и Morning Consult.

Украинское "дело Байдена" уже привело к импичменту президента США Дональда Трампа из-за оказания давления на власти Украины с целью расследования деятельности Байдена-младшего.

Опрос показал, что избиратели разделились на 47-47 процентов по поводу того, должен ли был сенат США оправдывать Трампа на прошлой неделе.

С другой стороны, 52 процента избирателей считают, что сыну Байдена, Хантеру Байдену, не надо было устраиваться на работу в украинскую фирму Burisma, а 18 процентов посчитали это было уместным. В то же время 57 процентов сказали, что из-за этого случился скандал, а 19 процентов, что это не так.

Тем не менее, 40 процентов опрошенных заявили, что украинское "дело Байдена" не будет иметь никакого значения для них во время голосования, в то время как 31 процент заявили, что уровень их поддержки снизился, а у 8 процентов — вырос.

Опрос Politico и Morning Consult был проведен с 7 по 9 февраля, до предварительных выборов в Нью-Гемпшире. Опрос затронул 1996 зарегистрированных избирателей с помощью онлайн-методологии и имеет погрешность плюс или минус 2 процентных пункта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе

21.12 / Трамп официально объявил о создании Космических войск США

03.02 / Китайский инфекционист назвал сроки существования коронавируса

20.01 / Новый глава ФНС пообещал внедрение «незаметной налоговой»

20.01 / США задумалась об ужесточении правил выдачи виз

18.12 / Нафтогаз назвал шансы на подписание контракта по транзиту до конца года близкими к нулю

05.02 / Депутат предложил запретить использование реагентов за пределами проезжей части

05.12 / Первые экземпляры Polestar 2 сошли с конвейера

11.01 / Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 обрели новую функцию

12.01 / Стало известно о состоянии выпавшей из окна в Москве модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика