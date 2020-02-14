Онищенко объяснил, почему в России нет эпидемии ВИЧ

14.02.2020, 14:06, Новости дня

По мнению депутата Госдумы Геннадий Онищенко, в РФ нет эпидемии ВИЧ-инфекции.

"Считается развитая эпидемия при ВИЧ, когда 1% от всего населения заразился. У нас 1% от 148 миллионов — это сколько? Считать умеем?" — сообщил "Интерфаксу" бывший глава Роспотребнадзора.

Он напомнил, что всего с 1987 года (тогда в стране был зарегистрирован первый заболевший), в России ВИЧ-инфекцией заразились около 1 миллиона человек.

Онищенко также указал, что с современным уровнем медицинской помощи ВИЧ-инфицированные могут нормально жить и "рожать детей".



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