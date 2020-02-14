В Мариинке с успехом прошла премьера оперы «Лолита»

14.02.2020, 14:06, Новости дня

В Мариинском театре состоялась премьера самого спорного произведения 20 века — набоковской "Лолиты". Опера Родиона Щедрина оказалась единственной, которую еще не ставили в этом театре.

Музыка в опере отражает сложные переживания героев: и обнажает остроту их внутреннего конфликта. Щедрин же напоминает слушателю, что в произведении Набокова не только эротический подтекст, но и глубокая человеческая трагедия. Неподготовленной публике будет сложно оценить свою драму автора произведения из-за отсутствия привычных для классической оперы поэтических и музыкальных ритмов. Поэтому не все смогли дослушать оперу до конца. Вместе с тем, сообщают "Вести Санкт-Петербург", премьера "Лолиты" на новой сцене Мариинского театра прошла с успехом.

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ГТРК "Санкт-Петербург"



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