Мнение: Старый замок и его призраки

14.02.2020, 14:05, Разное

Продолжаем читательскую игру в ассоциации. Сегодня мы будем читать стихотворение великого британского поэта о замках, предках, средневековье, и играть в ассоциации с помощью произведений искусства.

Каспар Давид Фридрих. "Аббатство в дубовом лесу". 1809-10



Байрон написал это очень талантливое и энергичное стихотворение в 1803 году, когда ему было всего 15 лет (!).

Титул лорда он унаследовал незадолго до этого, вступив во владением поместьем Newstead Abbey, которым его предки владели с 1540 года.

Их он и воспевает.

Хороших картин с этим поместьем нет, так что вот вам современное фото для понимания его стилистики



Прощание с Ньюстедским аббатством

Зачем воздвигаешь ты чертог, сын

крылатых дней? Сегодня ты глядишь

с твоей башни; но пройдёт немного

лет — налетит ветер пустыни и

завоет в твоём опустелом дворе.

Оссиан

Свищут ветры, Ньюстед, над твоею громадой,

Дом отцов, твои окна черны и пусты.

Вместо розы репейник растет за оградой,

И татарник густой заглушает цветы.

Каспар Давид Фридрих. «Руины монастыря Ойбин (Мечтатель)». Ок. 1835



Не воскреснуть суровым и гордым баронам,

Что водили вассалов в кровавый поход,

Только ветер порывистый с лязгом и звоном

Старый щит о тяжелые панцири бьет.

Старый Роберт на арфе своей исступленно

Не взгремит, вдохновляя вождя своего,

Сэр Джон Хористон спит возле стен Аскалона,

И недвижна рука менестреля его.

Увы, несмотря на английский текст стиха, в числе предков Байрона, видимо, не было крестоносцев. Поэт считал, что его предок Роберт де Байрон был менестрелем Джона Ористана — участника крестовых походов, убитого в Палестине при осаде Ашкелона (1157). Илл.: осада Аскалона, миниатюра 15 века, Франция



При Креси Поль и Хьюберт в кровавой долине

За отчизну и Эдварда пали в бою;

Предки славные! Англия помнит поныне

Вашу гибель, ваш подвиг и славу свою.

Под знаменами Руперта храбрые братья

Землю Марстона полили кровью своей,

И посмертно скрепили кровавой печатью

Верность роду несчастных своих королей.

В сражении с Кромвелем у Марстонских болот, где были разбиты приверженцы Карла I, лорд Ричард Байрон (ум. 1679) и его братья сражались за проигравшего короля под предводительством герцога Руперта Баварского. Илл. "Гибель в сражении у Марстонских болот сэра Уильяма Лэмбтона", худ. Richard Ansdell, 1842



Тени храбрых! Настала минута прощанья,

Ваш потомок уйдет из родного гнезда.

Только память о вас унесет он в скитанья,

Чтоб отважным, как вы, оставаться всегда.

И хотя его взор затуманен слезами,

Эти слезы невольные вызвал не страх:

Он уедет, чтоб славой соперничать с вами,

И о вас не забудет в далеких краях.

Байрон в числе изображенных справа. Форд Мэдокс Браун. "Корни и плоды английской поэзии". 1856-51



Ваша слава незыблема. Спите спокойно:

Ваш потомок клянется ее не ронять.

Хочет жить он, как вы, и погибнуть достойно,

И свой прах с вашим доблестным прахом смешать.

(Пер. Г. Усовой, 1978)

Джордж Гордон Байрон, 6-й барон Байрон, на смертном одре в греческом городе Миссолунги. Худ. Ж.Д. Одеваре. 1826



Английский текст стихотворения, другие варианты перевода на русский (В.В. Иванова, В. Мазуркевича, Г. Шенгели, а также современных сетевых авторов) можно посмотреть здесь.

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Отрывок из биографии поэта «Звезды падучей пламень» А. Зайцева:

В 1803 году, покидая поместье после летних вакаций, он написал «Прощание с Ньюстедским аббатством» – стихи, удивительные для пятнадцатилетнего мальчика. В них больше, чем грусть расставанья с вольной стихией природы, с пленительными тайнами ветхого замка, где каждый лестничный пролет обещает столько неизведанного и чудесного. Поражает в этих стихах, насколько непосредственно и остро выразили они ощущение упадка, который нельзя остановить, чувство завершения какой-то огромной жизни, обладавшей собственными принципами, законами, традициями, которые бережно хранились многими поколениями (…)

И эта уходящая жизнь влечет к себе начинающего поэта неодолимо, потому что в ней было рыцарское служение, были крупные и сильные характеры, был по-своему высокий строй чувств, который уже не вернуть в сегодняшнюю эпоху всеобщего измельчания. В стихотворении Байрона легким пунктиром прочерчивается противопоставление дня минувшего дню нынешнему, которое станет одним из постоянных мотивов новой, для той поры совершенно необычной поэзии. Ее назовут романтической, подразумевая, среди многого другого, и почти непременную в ней тоску по исчезнувшей героике далеких – всегда заметно приукрашенных фантазией – времен.

От имени потомка «суровых баронов» Байрон приносит клятву на верность их славе, завоеванной в достойных сражениях: "Только память о вас унесет он в скитанья, Чтоб отважным, как вы, оставаться всегда".

Предощущение своего близкого будущего, какое-то особое ясновидение? В поэзии оно не так уж редко. Скитания действительно сделались жребием Байрона, пророчески сказавшего в своем стихотворении: «Ваш потомок уйдет из родного гнезда…» А «тени храбрых», являвшиеся ему на аллеях запущенного ньюстедского парка, последуют за ним и в изгнание. Из-за различных житейских сложностей Ньюстед пришлось продать в 1817 году; к тому времени Байрон покинул Англию, чтобы уже не вернуться. Но в душе поэта это средневековое аббатство продолжало жить нестершейся памятью. Сколько всего было передумано, перечувствовано, пережито под сенью этих вековых дубов короткими, прозрачными летними ночами, проведенными над старинной книгой из дедовской библиотеки…

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Ньюстедское аббатство на картине У. Уэста, 1-я треть 19 века



Денег поддерживать поместье у Байрона не было, он долго искал на него покупателя и, наконец, когда Байрон уже был в изгнании, его удалось продать. Полученные деньги очень облегчили последний период жизни поэта, а новый владелец (его одноклассник), владелец ямайских плантаций, потратил достаточно средств, чтобы привести это здание в порядок. В наши дни там музей Байрона.

Тело умершего Байрона привезли из Греции и похоронили в церкви св. Марии Магдалины рядом с утраченным родовым поместьем.