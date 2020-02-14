Женщина-ветеран поддержала идею запрета на отчуждение территорий России

14.02.2020, 14:05, Новости дня

Единственная ныне живущая женщина-штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Брок-Бельцова поддержала идею внести в Конституцию поправку, которая навсегда закрепит запрет на отчуждение территорий России.

«Действительно, необходимо внести в Конституцию поправки, чтобы навсегда закрепить страну в сегодняшних пределах. Территория РФ неделима, ни при каких условиях нельзя отдавать Крым, Калининградскую область и Курилы – эти регионы имеют стратегическое значение для нашего государства и достались большой кровью», – сказала Брок-Бельцова, передает РИА «Новости».

Ветеран добавила, что в Калининграде (бывший Кенигсберг), в освобождении которого она участвовала, шли кровопролитные бои и город достался ценой десятков тысяч жизней советских солдат.

В свою очередь, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник Василий Решетников заявил, что практику отчуждения русских земель, начатую еще со времен СССР, пора прекратить. «Еще не хватало, чтобы и дальше наши земли отчуждали. Это нужно конституционно закрепить за нами и вообще об этом разговора не вести», – сказал ветеран.

В четверг при встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию актер и режиссер Владимир Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград, и предложил сформулировать «запрет на отчуждение территории России», в том числе на переговоры по этому поводу. Путин заявил, что ему нравится идея Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что инициатива Машкова имеет ключевое значение для сохранения территориальной целостности страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Автоновости: Подорожание автомобилей: уже пересмотрели цены Lada, Suzuki и Chery

01.01 / В Киеве шесть человек пострадали в результате стрельбы – СМИ

10.12 / В Чили разбился военный самолет, летевший в Антарктиду, на борту были 38 человек

02.12 / Die Welt — Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН

18.01 / Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавров

31.01 / Найдено тело рабочего, погибшего при обрушении крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

14.01 / Российские банки в 2019 году отказали более 60% желающих взять кредит

23.01 / Лидер фракции «Слуга народа» похвастался «турборежимом» Верховной рады

08.02 / Умер Пьер Гийота

17.12 / Американский Сенат заинтересовался мнением РФ о стратегии США без СНВ-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика