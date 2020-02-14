Экс-главу таможенного поста во Владивостоке заочно арестовали

14.02.2020, 14:05, Новости дня

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу таможенного поста морского порта Владивосток Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Виктора Сабурина, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабурина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. В связи с объявлением Сабурина в международный розыск названая мера пресечения избрана заочно, так как Сабурин будет заключен под стражу на 2 месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», – отметила Морозова, передает ТАСС.

Сабурина объявили в международный розыск еще 9 декабря 2019 года, на момент вменяемых ему преступных деяний он являлся главой таможенного поста морского порта Владивосток.

В марте 2018 года СК и УФСБ по Приморскому краю в ходе совместной операции задержали бывшего первого замглавы ДВТУ Сергея Федорова, ему предъявили обвинение во взятке в размере 26 млн рублей.

После увольнения Федорова и.о. начальника поста морского порта стал Сабурин, позднее он приступил к исполнению обязанностей начальника таможенного поста «Благовещенский» Благовещенской таможни.

Источник агентства уточнил, что в фабуле обвинения против Сабурина идет речь о получении им взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью более 1,2 млн рублей.

В июле 2019 года 10 должностным лицам Домодедовской таможни ФТС РФ предъявили обвинение во взяточничестве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Военные США в Сирии убили ребенка

12.02 / Филиппины назвали кандидата для заключения военного договора вместо США

06.02 / Между Путиным и Помпео. Как Лукашенко уходит от российского влияния

16.01 / Из-за глобального потепления мир лишился двух островов

24.01 / В Иране заявили о безопасности полетов над страной

12.01 / Посла Британии задержали в Иране

14.02 / «Давно хотела под ноль». Мозговая показала свою новую прическу

11.12 / Мужчина с ножом напал на полицейских в Саратове

27.12 / Экономика: «Северный поток — 2» достроит корабль из Нигерии

14.12 / ГПУ предлагает Кабмину пересмотреть штрафы за нарушение пожарной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика