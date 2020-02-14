Алена Водонаева утверждает, что в России не всегда можно рассчитывать на мужчин

14.02.2020, 14:04, Разное

Блогер Алена Водонаева поделилась впечатлениями о встрече с правоохранительными органами, добавив, что женщины в РФ не всегда могут рассчитывать на мужчин. В полицию знаменитость вызвали после того, как в отделение МВД Таганского района поступило анонимное заявление от человека, которого оскорбил её пост об абортах.

Пояснения в полиции Водонаева дала 13 февраля. После встречи в общении с журналистами приняли участие адвокат Екатерина Гордон и Андрей Князев. Защитница пояснила о ситуации и возможных последствиях для автора высказывания. Она отметила, что любого человека могут привлечь для дачи пояснений после соответствующего заявления. С его текстом ознакомиться они не смогли, и даже нет уверенности, что он существует в реальности. Юрист отметила возможность лингвистической экспертизы, а в перспективе блогеру грозит административный штраф. «Мы наблюдаем за рождением общественного деятеля», — заявила Гордон.

В своем выступлении Алена Водонаева подчеркнула, что поддержка, которую высказывает ей большинство людей, свидетельствует о движении в правильном направлении. Она настойчиво повторила уже высказанную мысль о том, что жительница не только должна ответственно подходить к вопросу о материнстве, но имеет право «самостоятельно принимать решение» о том, что касается её тела. Рассчитывать на поддержку мужчин «в нашей стране не всегда возможно», отмечает блогер. Андрей Князев назвал пост, вызвавший такую реакцию, гражданской позицией автора, в которой нет состава преступления.