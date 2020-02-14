Блогер Максим Кононенко назвал Ксению Собчак «редкостной дурой»

14.02.2020, 14:04, Разное

Отечественный журналист и блогер Максим Кононенко раскритиковал умственные способности своей коллеги Ксении Собчак, назвав её «редкостной дурой». Конфликт между двумя знаменитостями возник на фоне комментария к новости о прекращении уголовного дела девушки, нанёсшей ножом ранения мужчине, пытавшемуся принудить её к половому контакту.
Максим Кононенко, обращаясь к Ксении Собчак отмечает, он один раз пытался сказать коллеге правду, но теперь точно воспользуется случаем и открыто назовёт «редкостной дурой». Далее блогер фразу о том, что он «понимает насильника», удалил, однако при этом поясняет: «одобрение и понимание» — разные понятия, и их не стоит смешивать. В качестве примера Кононенко приводит расставание Собчак с Виторганом, говоря, что понимает причину, но не одобряет этот развод.


Ранее Максим Кононенко в комментарии к новости об инциденте в Туапсе написал, что ему «понятен мотив насильника» в отношении «красивой тёлочки». Немногим позже Собчак в своём Telegram-канале обнародовала скриншот данной записи, отметив, что сразу подумала об ошибке, но потом поняла «цинизм» фразы.



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