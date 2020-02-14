В Lenovo не согласны с Лэй Цзюнем, что Xiaomi PD заменит зарядное устройство для ноутбуков

14.02.2020, 14:04, Разное

Во время презентации зарядного устройства PD Xiaomi основатель китайского производителя электроники Xiaomi Лэй Цзюнь признался, что он ненавидит 3-контактные силовые кабели, используемые для подключения ноутбука к электросети. Однако один из руководителей компании Lenovo не согласился с ним, напомнив, что каждое из доступных устройств обладает своими преимуществами.

Недавно Xiaomi проводила пресс-конференцию, на которой демонстрировалась работа нового зарядного устройства PD Xiaomi для смартфона Mi 10. Его основным преимуществом является универсальность. Устройство может заряжать смартфоны и ноутбуки, для этого его оснастили двумя контактами на 50 Вт и 60 Вт. Но Лэй Цзюнь заявил, что лучше бы все гаджеты, включая ноутбуки, перешли на новый формат из-за громоздкости традиционного зарядного устройства.

С такими высказываниями не согласился руководитель Lenovo. По его словам, 3-контактный кабель у ноутбука имеет громоздкие размеры из-за наличия заземления. Вероятность поломки лептопа благодаря такой конструкции провода крайне низкая, чего нельзя сказать о 2-контактном зарядном устройстве. Однако представитель Lenovo согласился, что в поездках он бы отдал предпочтение PD Xiaomi.