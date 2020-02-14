БДК «Петр Моргунов» в ходе испытаний высадил технику на воду

14.02.2020, 13:58, Новости дня

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» успешно выполнил часть программы испытаний, в том числе высадку техники на воду, сообщил представитель завода Сергей Михайлов.

«За два дня проведены высадка техники на воду и замер физических полей. Затем из-за непогоды БДК вернулся в базу», – передает ТАСС слова Михайлова.

По его словам, как только позволят погодные условия, испытания будут продолжены.

Напомним, 25 мая 2018 года БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» был спущен на воду на заводе «Янтарь» в Калининграде.



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