В Москве задержали серийного отравителя состоятельных женщин

14.02.2020, 13:58, Новости дня

В Москве задержали подозреваемого в кражах денег и драгоценностей у одиноких женщин, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленник действовал по заранее отработанной схеме. Он знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и, стараясь произвести благоприятное впечатление, предлагал угостить кофе. Если дама соглашалась, то мужчина приглашал ее в свой автомобиль, а сам направлялся к одному из ресторанов быстрого питания. Купив горячий напиток, он незаметно добавлял в него сильнодействующий лекарственный препарат», – приводятся слова Волк в сообщении на сайте ведомства.

Женщина по пути домой переставала контролировать происходящее, а в квартире теряла сознание. Придя в себя, она обнаруживала пропажу денег и ювелирных украшений, добавила представитель МВД.

Подозреваемого задержали в одном из районов Москвы. Им оказался ранее судимый житель столицы. На данный момент задокументировано два эпизода преступной деятельности подозреваемого.

«В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также емкости с порошкообразным веществом белого цвета, которое направлено на исследование», – отметила Волк.

В ведомстве считают, что подозреваемый может быть причастен к нескольким аналогичным преступлениям в Подмосковье. Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Кража».

В 2019 году в Москве за один месяц отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.