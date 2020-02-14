Мнение: Зачем нужны поправки в Конституцию

14.02.2020, 13:56, Разное

Любо-дорого смотреть, как партия «Яблоко» и прочие прозападные оппозиционеры, — как коммунисты, так и «либералы», — дружно выступают против поправок в Конституцию. Особенное возмущение вызывает запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для представителей власти. Не нравится оппозиции и план ограничить президентские полномочия двумя сроками.

Причины недовольства оппозиции на этот раз выходят за рамки стандартного «Баба Яга против». Понятно, что несогласные нашли бы предлог понудеть в любом случае, однако сейчас речь идёт о чём-то большем, нежели стандартное брюзжание в сторону властей.

Поправки в Конституцию имеют конкретную цель — укрепление власти в России. Чем крепче власть, чем сложнее шатать Россию извне, тем слабее пятая колонна. Разумеется, несистемной оппозиции такие перемены не по вкусу.

Список изменений можно прочесть вот здесь:

https://zakonguru.com/izmeneniya/konstitutsia-rf.html

Если убрать второстепенные детали, мы получим следующее.

1. Должность президента будет существенно ослаблена: срок правления ограничат 12 годами (двумя сроками), требования к кандидатам ужесточат, ряд полномочий уберут.

2. Госдума будет существенно усилена, а губернаторы получат дополнительные рычаги влияния на федеральную власть.

3. Представителям власти, включая депутатов и министров, запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Таким образом для России существенно снижаются несколько рисков:

— риск войти в период хаоса после слишком долгого правления сильного президента;

— риск, что президент пойдёт вразнос и наломает дров;

— риск регионального бунта под предводительством излишне амбициозного губернатора;

— риск получить картонную, декоративную Думу;

— риск мягкого давления на представителей власти со стороны иностранных государств.

Если сейчас система управления государством держится на одном человеке, — на Владимире Путине, — то после 2024 года мы получим гораздо более распределённую схему. Вместо одного сверхвлиятельного лица Россией будет управлять целое сообщество из депутатов, министров, губернаторов и судей разного ранга. Ни президент, ни глава Госсовета, ни премьер-министр не будут представлять Россию в качестве единственного лидера, подобного, например, Ангеле Меркель, которая правит Германией на протяжении то ли четырёх, то ли уже пяти сроков подряд.

Нечто подобное наблюдалось в Венеции во времена её расцвета или, например, в США, в дотрамповские времена, когда американские власти не был ещё расколоты на два лагеря, отчаянно сражающихся за усыхающий кусок пирога.

Так как изменения в Конституцию — дело очень серьёзное, они должны быть утверждены на всенародном референдуме. Лично я собираюсь пойти и проголосовать «За». Думаю, то же самое сделает и большинство россиян.

Пожалуй, осталось только добавить, что за последние 6 лет наш Центробанк делом доказал, что работает в интересах России, и что все попытки назвать его «иностранным агентом» — не более, чем конспирология, нагнетаемая желающими погреть руки на включении печатного станка. Менять статью 75 Конституции, в которой говорится о нашем ЦБ, полагаю, нет причин.