Катастрофа самолета МАУ. Международная группа по координации помощи жертвам соберется в Мюнхене

14.02.2020, 13:54, Новости дня

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности утром 15 февраля состоится встреча международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во встрече примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

После завершения встречи намечен совместный подход членов группы к прессе.

О создании группы 10 января объявило правительство Канады. В нее вошли также Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания, граждане которых погибли при крушении украинского Boeing.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открывается 14 февраля. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем конференции, сообщили организаторы.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины и 57 канадцев.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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