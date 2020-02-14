Комаровский о коронавирусе: Ребята, лучше бы вы боялись гриппа

14.02.2020, 13:54, Новости дня

В 2020 году смертность от пневмонии и гриппа в разы больше, чем от нового коронавируса. Об этом в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

«Прежде всего я хочу сказать всем: ребята, лучше бы вы боялись гриппа. Но вы гриппа не боитесь… В этом году от гриппа только в США умерло уже 10 тысяч человек. Говорят, меньше, чем обычно. Чего-то никто не тревожится. В этом году смертность от пневмонии и гриппа – почти 7%. Это не то, что больше – больше в разы, чем при коронавирусе», – сказал он.

Комеровский добавил, что от коронавируса в основном умирают пожилые люди, люди с серьезными фоновыми болезнями сердечной и легочной системы.

«В целом для молодого и здорового человека, как правило, шансы выздороветь максимальные. Вопрос в другом: суета вокруг коронавируса связана с тем, что не люди, не общество, не мы с вами должны суетиться. Сейчас эпидемия может быть блокирована гиперусилиями государств. Эта ситуация стоит перед государством Украина. Ряд вопросов актуальнейших. Кто ответит за разваленную санитарно-эпидемическую службу? Почему мы, крупнейшая страна Европы, ждем, пока нам немцы дадут тест-системы? Почему мы не делаем их сами? У нас что, нет институтов микробиологии, вирусологии? Почему? Где наши тест-системы? Весь мир говорит: «Мы работаем над вакциной». А мы работаем над вакциной? Это первое. Второе: какая может быть готовность к эпидемии в ситуации, когда у нас по Борисполю ходят три калеки и температуру измеряют? Не знаю. Короче говоря, именно поэтому мы можем только надеяться на то, что нас пронесет пока», – заявил врач.

Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать. Читайте полную версию интервью

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1380 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, из-за гриппа с начала эпидсезона госпитализировано 95 364 человека, 26 из них умерли.