СМИ: России предлагает Беларуси объединение в обмен на цены на нефть

14.02.2020, 13:52, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство России намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Как сообщает агентство «БелТа» Лукашенко заявил об этом на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

По его словам, ни беларусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Президент Беларуси отметил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным «дорожным картам», но создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Согласно сообщению «БелТа», Лукашенко заявил, что во время переговоров в Сочи президент России Владимир Путин спросил, зачем беларусская сторона хочет покупать нефть в других странах, «если она все равно дороже российской».

Лукашенко ответил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, то Путин не предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Беларусь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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