В России признали виновными в экстремизме двух последователей «Свидетелей Иеговы»

14.02.2020, 13:52, Новости дня

В России признали виновными в экстремизме двоих последователей движения «Свидетели Иеговы» и арестовали еще четырех, один из которых при задержании подвергся насилию.

Об этом сообщила в пятницу религиозная организация.

В пятницу суд на Камчатке вынес Михаилу Попову и его супруге Елене штрафы в размере 350 и 300 тысяч рублей за участие в экстремистской деятельности в связи с их членством в организации.

Ранее на этой неделе полиция провела обыски в домах 40 последователей «Свидетелей Иеговы» в Чите и арестовала четырех членов организации. Как рассказал агентству Associated Press адвокат одного из задержанных Вадима Куценко, его избили и пытали электрическим током.

По словам адвоката Артура Ганина, сотрудники правоохранительных органов надели на Куценко наручники, закрыли ему глаза шапкой и увезли его в неизвестном направлении. Затем он оказался в лесу, где его душили, избивали и пытали током в попытке добиться признательных показаний.

Россия официально запретила «Свидетелей Иеговы» в 2017 году, объявив организацию экстремистской.



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