Россияне отказываются праздновать День святого Валентина

14.02.2020, 13:51, Разное

В этом году число россиян, которые будут дарить подарки в этот день сократилось на 10%. На этот счет высказалась семейный психолог Наталья Панфилова.

Эксперт считает, что это связано, прежде всего, с ухудшением финансовой ситуации граждан. Также особую роль сыграла непривычность праздника.

«Все причины имеют место. Праздник, действительно, не совсем наш. Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом все дело», – предположила Наталья.

Также, по словам психолога, День святого Валентина не считается выходным. Соответственно, люди могут иметь какие-то дела в это время.

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Публикация от Алла Грибанова(Коваль) (@hribanova573) 14 Фев 2020 в 3:15 PST

«Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции», – объяснила Панфилова
в эфире НСН.

По результатам опроса, людей, готовых потратить на подарки больше 3 тысяч рублей стало на 8% меньше. Всего 4% граждан готовы купить презент больше чем за пять тысяч. 



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