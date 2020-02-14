Бразилия заинтересовалась покупкой российских вооружений

14.02.2020, 13:51, Новости дня

Бразилия проявляет интерес к закупкам вооружений российского производства, сообщил посол в Бразилии Сергей Акопов.

Он отметил, что с приходом к власти нового правительства Бразилии во главе с президентом Жаиром Болсонару некоторые концепции развития национальных вооруженных сил были пересмотрены.

«Действительно, в том числе на фоне финансовых проблем и стремления нового руководства к сокращению бюджетных расходов закупка систем «Панцирь-С1» перестала рассматриваться бразильским руководством в качестве приоритетного проекта двустороннего военно-технического сотрудничества. Тем не менее, продолжаем считать Бразилию перспективным рынком для реализации наших вооружений и военной техники. Например, успешно взаимодействуем с бразильскими партнерами в части поставки и послепродажного обслуживания боевых вертолетов Ми-35М. Бразильская сторона проявляет интерес к закупке и других видов вооружений российского производства», – передает РИА «Новости» слова Акопова.

Он отметил, что в профессиональных кругах и среди бразильских военных преобладает прагматичный подход к выстраиванию военно-технического сотрудничества с другими странами.

«Им известны высокие тактико-технические характеристики российских вооружений и военной техники, и мы считаем, что у взаимодействия между нашими странами на этом направлении неплохие перспективы», – подчеркнул Акопов.

Ранее власти Бразилии собирались укреплять обороноспособность страны вместе с США.



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