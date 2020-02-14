Тбилиси назвал спекуляцией разговоры о делегации РФ на предстоящем заседании СЕ

14.02.2020, 13:51, Новости дня

Разговоры о составе российской делегации, которая должна посетить Тбилиси в мае в рамках заседания Комитета министров Совета Европы, являются преждевременными и спекулятивными, сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Разговоры о том, кто приедет (из российской делегации) являются спекулятивными и преждевременными. Мы продолжим работу с генеральным секретариатом Совета Европы в очень тесном режиме, и, поверьте, все пройдет так, как это соответствует нашим государственным интересам», – сказал Залкалиани, передает ТАСС.

Он напомнил, что республика является председателем КМСЕ, исходя из этого страна обязана принять у себя предстоящее заседание в мае.

Ранее МИД заявил о возможности провокаций со стороны Грузии в СЕ. В свою очередь сенатор, бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин назвал «искусственной проблемой» ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения заседания комитета министров Совета Европы в Тбилиси.

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. При этом МИД Грузии опроверг сообщения о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров. Глава минюста Грузии Теа Цулукиани заявила, что Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию.  



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