Личное: Провал Собчак

14.02.2020, 13:47, Разное

Я вполне сознательно всю неделю не трогала Ксюшу Собчак. Не хотела, чтобы именно я стала тем злым мальчиком, который заявился на праздник и крикнул правду: король-то голый!

Ксения так долго стремилась попасть в телевизор на Первый канал, что ради этого продалась с потрохами — предала и себя, и свои принципы, и людей, которые ей доверяли.



Фото: Соцсети.

И вот несущая пургу голова в эфире уже неделю. Пришла пора дать объективную оценку происходящему.

Что я думаю по поводу захода лошади на федеральный канал? В Московском регионе, наконец, лежит снег, а лошадь провалилась под лёд и ушла на дно.

Программа Ксении провалилась. И объективно — по рейтингам, и субъективно — и друзья, и враги говорят, что скучно.

Ксения не выдумала никакой оригинальной идеи. Программу просто спёрли один-в-один у телеканала RTVi, назвав плагиат чистейшим совпадением. Но, может быть, Ксения смогла привнести в передачу что-то своё — красивый хайп, сенсации, умную журналистику?

Ведь обещала, говорила, что никто не станет кричать в студии. Однако, не вышло — артисты на диванчике, как и у Адрюшона Малахова, вскрикивают по команде режиссёра и переходят на ультразвук.

Такое у нас уже есть и на Первом канале, и на России. Зачем ещё один клон — неудачный клон довольно рейтинговых проектов?

Я думаю, что Константина Эрнста попросили так, что нельзя было отказаться. Ксюша выполнила свою миссию, АПэшечка превратила выборы президента в балаган с её помощью, а наверху всегда держат слово: обещали пустить на Первый — пустили. И мнение Эрнста тут, к сожалению, никого не волнует.

Ещё осенью Константин Львович слил Ксюшу. Уж он-то, профессионал, понимает, что Собчак — никакая. И рейтинги прошедшей недели всё это подтвердили — люди не смотрят передачу Собчак, потому что вышла дрянь.

Как долго продержится передача в эфире? Возможно, что до конца сезона, пока Ксюша не поймёт, что сама себя просто закапывает своими эфирами. Её уровень — даже не программы а ля Малахов, а трансляция из публичного дома 2 и «Давай поженимся».

Ксюше следует умерить понты по поводу журналистики. Не умна она, не остроумна, не харизматична, а просто дура. А вот Розу Сябитову заменить Ксения вполне сможет. Оригинально вписаться в это дерьмо, смешав говноедов с навозом.

Хотели бы видеть лошадь рядом с Гузеевой? По-моему, они просто созданы друг для друга.