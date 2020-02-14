Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания

14.02.2020, 13:44, Новости дня

Новый коронавирус не исчезнет после зимы или Нового года, а закрепится в качестве сезонного заболевания, считает директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

«Я думаю, что этот вирус, возможно, останется с нами и после зимы, и после Нового года. Я думаю, что в конце концов вирус закрепится и будет передаваться от одной группы людей к другой. И можно начинать думать о нем, как о сезонном гриппе, с той лишь разницей, что мы не понимаем этот вирус», – сказал Редфилд в эфире телеканала CNN. Его слова приводит ИноТВ.

По мнению директора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, вспышка коронавируса «абсолютно точно не контролируется».

«Потребуется от одного года до двух лет, чтобы изучить проблему и подготовить системы здравоохранения: они должны быть достаточно гибкими, чтобы справиться с потенциальной, второй по значимости, причиной респираторных заболеваний», – добавил специалист.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи, из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / СМИ: Иран сможет создать компоненты ядерного оружия за несколько месяцев

24.01 / Die Presse — помочь «потушить пожар» Австрия призвала «жертв российского кибершпионажа»

03.01 / Помпео обсудил убийство Сулеймани с главами МИД Германии, Великобритании и Китая

08.02 / В Японии выздоровел мужчина, первым заразившийся коронавирусом

24.01 / Адвокат рассказала о состоянии доставленного во Францию россиянина Винника

07.02 / Василий Небензя раскритиковал действия Запада в Сирии

29.01 / Премьер Италии обиделся на Германию

03.12 / Экономика: РФ в 2020 году пообещали нефтяные сверхдоходы

23.12 / В украинских школах задумали ввести занятия по танцам с пипидастрами

31.01 / Motorola выпустит новый смартфон Moto G8 Stylus

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика