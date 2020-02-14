В ДНР впервые установили размер минимальной зарплаты

14.02.2020, 13:44, Новости дня
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон «О минимальном размере оплаты труда».
Депутаты приняли закон единогласно. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в ДНР впервые, информирует Донецкое агентство новостей.
По словам председателя парламентского комитета по социальной и жилищной политике Юлии Крюковой, закон позволяет обеспечить защиту трудящихся от низкой оплаты труда, урегулировать вопросы оплаты труда, снизить уровень бедности и обеспечить социальную стабильность.
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 6065 рублей.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о том, что с апреля в ДНР начнется регулярная выплата пенсий в российских рублях.
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