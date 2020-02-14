Университет транспорта предложит абитуриентам тест по профориентации

14.02.2020, 13:42, Разное

Двери для всех желающих университет откроет в воскресенье, в 10:00. Во Дворце культуры РУТ (МИИТ) Абитуриенты смогут ознакомиться с востребованными специальностями.

Мероприятие будет проводиться по адресу Новосущевский переулок, дом 6, строение 1. Добраться можно от метро «Новослободская», «Менделеевская», «Марьина роща» и «Достоевская».   

С 10 до 11 часов пройдет выставка структурных подразделений РУТ – институтов, академий и колледжей. Будущие абитуриенты узнают много интересного о возможностях обучения в вузе и смогут задать интересующие их вопросы.   

Также школьники пообщаются с руководстом и профессорско-преподавательским составом университета, смогут увидеть лаборатории и учебные центры вуза. Посетители Дня открытых дверей узнают об общежитиях, социальной инфраструктуре РУТ, им расскажут о спортивных секциях и военном учебном центре.   

Затем начнется официальная часть. По прямой линии абитуриенты и их родители пообщаются с ректором Российского университета транспорта Александром Климовым. На вопросы ответит и ответственный секретарь приемной комиссии Максим Бегичев. Также на Дне открытых дверей побывают специальные гости из министерств и ведомств.   

Посетить учебные корпуса университета, лаборатории и специализированные аудитории абитуриенты и их родители смогут в течение двух часов – с 12:30 до 14:30. Кроме того, в День открытых дверей пройдет акция «Вагон желаний». Студенты вуза написали на символических «Билетах в будущее» напутствия абитуриентам.

Ранее «Дни.ру» писали, что РУТ объявил конкурс на название детского технопарка, который планируется открыть в этом году. Идеи может прислать любой желающий, победители получат памятные призы. 



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