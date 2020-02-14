Астронавт Кристина Кох опубликовала видео встречи со своей собакой спустя 328 дней, проведенных в космосе

14.02.2020, 13:42, Новости дня

Спустя неделю после приземления в Казахстане, астронавт NASA Кристина Кох вернулась домой в США. На своей странице в Twitter Кох поделилась видео встречи со своим питомцем. 

В момент, когда Кох еще только приближалась к дому, пес уже встречал ее возле входной двери. Увидев хозяйку после продолжительной разлуки, питомец едва не сбил ее с ног, демонстрируя радость.

«Его зовут LBD, что означает маленькая коричневая собачка», – рассказала изданию Insider Кох.

Она призналась, что взяла ЛБД из приюта. 

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020

Кристина Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля «Союз МС-12». В космосе она провела 328 дней, совершив шесть выходов в открытый космос. 6 февраля Кох завершила экспедицию, приземлившись в Казахстане.

Во время экспедиции Кох установила рекорд по самому продолжительному одиночному космическому полету средим женщин. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Церковный раскол на Украине поссорил архиепископа Кипрского с митрополитами

10.12 / Увеличилось число жертв стрельбы в больнице в Чехии

29.12 / Самолет с освобожденными из ОРДЛО украинцами вылетел в Борисполь – Офис президента

26.12 / «Ларос» назвал место испытаний частной возвращаемой ракеты

14.01 / Кудрин призвал расширить полномочия парламента в России

08.01 / Иран пригрозил нанести удар по Дубаю и Хайфе в случае, если американцы ответят на ракетный удар по военным базам

03.12 / Медведев объяснил сложность снижения порога безнаказанного превышения скорости

05.02 / «Радио Свобода»: Туркменских чиновников обязали стать седыми, как президент

21.12 / Курский победитель «Лидеров России» назначен вице-губернатором

18.12 / Мнения: Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика