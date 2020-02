Астронавт Кристина Кох опубликовала видео встречи со своей собакой спустя 328 дней, проведенных в космосе

14.02.2020, 13:42, Новости дня

Спустя неделю после приземления в Казахстане, астронавт NASA Кристина Кох вернулась домой в США. На своей странице в Twitter Кох поделилась видео встречи со своим питомцем.

В момент, когда Кох еще только приближалась к дому, пес уже встречал ее возле входной двери. Увидев хозяйку после продолжительной разлуки, питомец едва не сбил ее с ног, демонстрируя радость.

«Его зовут LBD, что означает маленькая коричневая собачка», – рассказала изданию Insider Кох.

Она призналась, что взяла ЛБД из приюта.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020

Кристина Кох отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля «Союз МС-12». В космосе она провела 328 дней, совершив шесть выходов в открытый космос. 6 февраля Кох завершила экспедицию, приземлившись в Казахстане.

Во время экспедиции Кох установила рекорд по самому продолжительному одиночному космическому полету средим женщин.