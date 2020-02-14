30 мая – рабочая дата поединка между Ломаченко и Лопесом – промоутер

14.02.2020, 13:42, Новости дня

Американский боксерский промоутер Боб Арум в комментарии ресурсу BoxingScene.com рассказал о деталях подготовки к бою между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

«Все еще в процессе решения, но базовая дата боя Ломаченко – Лопес – 30 мая», – сказал Арум.

По словам промоутера, поединок скорее всего состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

«Моя цель – завершить организацию до 22 февраля, чтобы мы могли сделать громкий телевизионный анонс перед огромной аудиторией», – сказал Арум. 22 февраля пройдет бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Лопес начал профессиональную карьеру в 2016 году, за это время американец провел 15 боев, победив во всех, в том числе 12 раз нокаутом.

В своем последнем бое в ночь на 15 декабря Лопес нокаутом победил ганца Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс по версии IBF.

Ломаченко выступает на профессиональном ринге с 2013 года, украинец провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / АЕБ: Продажи автомобилей в России упали впервые за три года

19.01 / Посольство Украины в Великобритании потребовало исключить трезубец из списка экстремистских символов

13.02 / Lenovo объявила характеристики игрового смартфона Legion

17.01 / СТРАНА — ПЦУ осудила крещенские купания как «не свойственные украинцам»

18.12 / «Шахтер» заработал почти €45 млн за участие в Лиге чемпионов

15.01 / Политолог: Решения президента могут существенно улучшить жизнь российских семей

24.01 / В Иране заявили о безопасности полетов над страной

04.01 / Семьи Небесной сотни требуют уволить нового руководителя отдела ГБР по делам Майдана

07.02 / Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook

20.12 / МИД объяснил геополитическую роль БРИКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика