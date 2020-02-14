Сбежавшая из карантина по коронавирусу девушка подала пример другим

14.02.2020, 13:37, Новости дня

После побега из карантина прибывшей из КНР жительницы Санкт-Петербурга ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться, сообщила представитель городского комитета по здравоохранению.

Представитель комитета рассказала, что «еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу), но двоих из них уговорили остаться», передает РИА «Новости».

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу пока не комментирует ситуацию в части возможного иска о возвращении под наблюдение нового сбежавшего пациента.

Ранее Куйбышевский райсуд вернул иск о принудительном медицинском наблюдении в петербургской больнице девушки, сбежавшей из карантина, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус.

Судебный юрист Натан Будовниц заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.

Ранее в Сеть попало видео, на котором старшая медсестра госпиталя «Фанцан» для лечения больных коронавирусом в Ухане раскритиковала пациентов за непослушание и призвала их сотрудничать с медицинским персоналом ради общего дела.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.



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