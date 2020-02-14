Лукашенко предложил РФ поставлять в пострадавшие от ЧАЭС районы дешевый газ

14.02.2020, 13:37, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ как правопреемница Советского Союза могла бы поставлять в пострадавшие от ЧАЭС белорусские районы газ по более низкой цене.

В частности, Лукашенко заявил, что РФ как правопреемница Советского Союза не должна уходить от обещаний правительства СССР, и выразил недопонимание, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка.

На этом фоне, как отмечает БелТА, Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. Белорусский президент пояснил, что «люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды».

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Москва должна предоставить Минску скидку на газ как правопреемник бывшего Советского Союза, во времена которого произошла авария на Чернобыльской АЭС.



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